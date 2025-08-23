◆ＪＥＲＡセ・リーグ巨人８―１ＤｅＮＡ（２２日・東京ドーム）巨人・岡本和真内野手（２９）が、左肘靱帯（じんたい）損傷から復帰後初本塁打を放った。ＤｅＮＡ戦の３回にジャクソンから左中間へ、復帰６戦２４打席目、５月１日の広島戦（東京Ｄ）以来となる先制９号ソロ。６回には腰痛から再昇格即「５番・二塁」で出場した吉川尚輝内野手（３０）の安打から４点を追加した。５回無失点の横川凱投手（２４）は今季初勝利