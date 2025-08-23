◆ＪＥＲＡセ・リーグ巨人８―１ＤｅＮＡ（２２日・東京ドーム）バットを握ったまま歩き出した。リチャードが移籍後初の２戦連発でダメを押した。５―０の７回２死一、二塁。三嶋の外角高め直球を仕留め、飛距離１２０メートルの３ランを右中間席へ。ソフトバンク時代の２１年に記録した自己最多タイ７号だ。８月４発目＆直近４戦３発と覚醒気配の夏男は「気持ちです。岡本さんとホームランを打ててよかった」と初のアベック