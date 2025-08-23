「ロッテ０−３西武」（２２日、ＺＯＺＯマリンスタジアム）ロッテは打線が４安打と振るわず、今季２１度目の完封負け。連勝は２で止まった。初回１死一、二塁の先制機に、好調の４番・山口が遊ゴロ併殺。二回以降は高橋の前に沈黙した。吉井監督は「（高橋は）制球が良くって、みんなストライクゾーン広げてしまって、低めのフォークを打たされた。今日は相手ピッチャーにやられた」と淡々と話していた。