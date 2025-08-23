◆ＪＥＲＡセ・リーグ巨人８―１ＤｅＮＡ（２２日・東京ドーム）ポンとグラブをたたき、横川はホッとしたような笑みをこぼした。１―０の５回。２死から四球を与えたが、桑原をスライダーで三ゴロに料理した。今季最多９１球で５回４安打無失点で今季初勝利。先発での勝利は昨年４月２７日のＤｅＮＡ（横浜）以来４８２日ぶりで「チャンスをいただけて次につながるような投球をと思っていた」とかみ締めた。粘った。蓄積疲