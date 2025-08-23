◆ＪＥＲＡセ・リーグ巨人８―１ＤｅＮＡ（２２日・東京ドーム）外のスライダーを狙っていたのか、ドンピシャだった。岡本はホッとしたと思う。１軍復帰後、打つ形や球の見え方も悪くなかったから、そろそろ一発がほしいだろうな、と。長いこと離脱して責任を感じていたようだし、帰ってきたら逆に「打ってくれ」という重圧も感じたはず。いろいろな意味で価値あるホームランになった。正直、心配していた。９日のイースタ