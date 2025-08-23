モデル・タレントとして活躍するユージと、フリーアナウンサーの吉田明世がパーソナリティをつとめるTOKYO FMのラジオ番組「ONE MORNING」（毎週月曜〜金曜6:00〜9:00）。8月20日（水）放送のコーナー「リポビタンD TREND NET」のテーマは「今年4月〜6月のGDP、予想を上回るプラス成長…その理由と今後の見通しは？」。情報社会学が専門の学習院大学・非常勤講師 塚越健司さんに解説していただきました。※写真はイメージです◆GDP