第１０７回全国高校野球選手権大会は２３日午前１０時から甲子園で決勝が行われ、初優勝を目指す沖縄尚学と、２０１１年以来１４年ぶり３度目の優勝を狙う日大三（西東京）が激突する。最速１５０キロ左腕・末吉良丞（りょうすけ、２年）、最速１４６キロ右腕・新垣有絃（ゆいと、２年）の投手力で勝ち上がった「盾」の沖縄尚学か、今大会最多２本塁打の４番・田中諒内野手（２年）を擁し、強打で知られる「矛」の日大三か。両校