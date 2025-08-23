バレーボール男子日本代表は２２日、都内で世界選手権（９月１２日開幕、フィリピン・マニラ）に向けた合宿を公開した。アウトサイドヒッターで主軸の高橋藍（らん、２３）＝サントリー＝は合宿前に髪色をハリウッドスターのレオナルド・ディカプリオ（５０）を意識した金色に近い明るい茶色にイメチェン。１９７４年大会の銅以来、日本男子の５１年ぶりのメダル獲得に向け、強い決意が表れた。勝負の舞台へ、藍の気合がにじん