ドイツ１部リーグ（ブンデスリーガ）は２２日（日本時間２３日早朝）、開幕を迎えた。昨季同リーグで日本人最多の１１ゴールを挙げ、キールからボルシアＭＧに完全移籍したＦＷ町野修斗（２５）が、ブンデスリーガ協力の下でスポーツ報知の独占インタビューに応じた。新天地では元日本代表ＦＷ岡崎慎司の持つ日本人の５大リーグ最多得点１５点を目標に掲げ、２６年北中米Ｗ杯への熱い思いも明かした。（取材・構成金川誉前後