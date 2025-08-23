サッカーW杯組み合わせ抽選の日程発表で、優勝トロフィーを手にするトランプ大統領＝22日、ワシントン（AP＝共同）【ニューヨーク共同】トランプ米大統領は22日、米国とカナダ、メキシコで共催されるサッカーの2026年ワールドカップ（W杯）の組み合わせ抽選会を12月5日に首都ワシントンの文化施設ケネディ・センターで開くことを発表した。AP通信が伝えた。日本が既に出場権を獲得した26年W杯は史上初の3カ国共催で、出場チー