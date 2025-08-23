神戸市の女性殺害事件で、移送のためJR新神戸駅に到着した谷本将志容疑者（中央）＝22日午後11時34分神戸市中央区のマンションで住人の会社員片山恵さん（24）が刺され死亡した事件で、兵庫県警は22日、殺人容疑で東京都新宿区高田馬場、会社員谷本将志容疑者（35）を逮捕した。「殺意を持っていたかは分からないが、ナイフで1回か2回ぐらい刺したことに間違いはない」と供述している。また、容疑者とみられる男が事件当日、帰