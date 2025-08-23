「ヤクルト１−３阪神」（２２日、神宮球場）何度もチャンスをつぶしながら、最後は白星をつかんだ。投打に粘りを見せた末の価値ある１勝。阪神・藤川監督は「常にギリギリの勝負。小さなところを少しずつ勝ち抜いてこないと、勝利には届かないですから。本当に選手をたたえてあげてもらいたいなと思います」。中日（１リーグ時代を含む）、ＤｅＮＡに続いて３球団目からの通算１０００勝目をかみしめた。四回からは毎回得点