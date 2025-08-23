芝クッション値7.5＝やや軟らかめ※金曜午前9時30分含水率＝芝G前13.6％、4角14.4％ダートG前10.7％、4角13.5％※金曜午前10時。芝は今週からBコースを使用。全周の内柵沿いにカバーしきれない傷みがある。外差しも十分利きそうな状態。ダートは湿っていて時計勝負になる。