芝クッション値10.8＝やや硬め※金曜午前9時30分含水率＝芝G前13.3％、4角12.0％ダートG前2.0％、4角2.1％※金曜午前9時30分。芝は今週からBコース。Aコースから3メートル外に内柵を設置し、傷んだ部分をカバー。先行有利か。ダートは乾燥。パワータイプを狙いたい。