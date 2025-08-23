芝クッション値9.5＝標準※金曜午前10時30分含水率＝芝G前13.3％、4角11.3％ダートG前2.0％、4角2.9％※金曜午前10時30分。芝は全周の内柵沿いに傷み。特に向正面から内回り3角にかけての傷みが大きく、外差し傾向になる可能性。ダートはパサパサで時計がかかる。