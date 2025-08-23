今大会2本塁打を放っている日大三の2年生4番・田中諒はフリー打撃で19本の柵越え。左翼後方の防球ネット最上部を直撃する特大弾もあり「いい感じでバットを振れているので、あとは試合で結果を出すだけ」と力を込めた。前日の準決勝では両足がつって延長10回に途中交代したが「もう全然大丈夫です」。夏の甲子園で2年生の1大会3本塁打なら17年の青森山田・中沢樹希也以来となるが「個人記録は二の次。自分のスイングをしてチ