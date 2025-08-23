日本代表で攻撃のセットプレーを担当する前田遼一コーチ（43）が来夏のW杯北中米大会に向けてロングスローを導入する可能性に言及した。22日に千葉市内で取材に応じ「ロングスローは森保監督からも“どう？”という話がある。この先やっていく可能性はある。視野に入れながらやっていく」と明かした。第2次森保政権でのロングスローは国内組で臨んだ7月の東アジアE―1選手権の韓国戦でMF相馬が投げたが、欧州組を含めたベスト布