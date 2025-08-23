先週末に開幕した世界最高峰のプレミアリーグで、日本人選手ではリバプールの遠藤航、ブライトンの三笘薫、そして昇格組リーズの田中碧がピッチに立った。とりわけ、プレミアリーグデビューとなった田中は、エバートン戦で攻守に躍動。プレーヤー・オブ・ザ・マッチにも輝く圧倒的なパフォーマンスを披露した。一方、トッテナムで10シーズン活躍したソン・フンミンが退団したため、韓国人選手でプレーしたのは、８分だけ出場