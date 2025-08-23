¥É¥¤¥Ä£²Éô¤Î¥«¡¼¥ë¥¹¥ë¡¼¥¨¤Ï£¸·î22Æü¡¢£±Éô¤Î¥Ü¥ë¥·¥¢MG¤«¤éFWÊ¡ÅÄ»Õ²¦¤òÇã¤¤¼è¤ê¥ª¥×¥·¥ç¥óÉÕ¤­¤Î¥ì¥ó¥¿¥ë°ÜÀÒ¤Ç³ÍÆÀ¤·¤¿¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£¿ÀÂ¼³Ø±à¹â»þÂå¤Ï£±Ç¯À¸¤Î»þ¤«¤é²øÊª¥¹¥È¥é¥¤¥«¡¼¤È¤·¤Æ³èÌö¤·¤¿Ê¡ÅÄ¤Ï¡¢J¥ê¡¼¥°¤ò·ÐÍ³¤»¤º¤Ë¥Ö¥ó¥Ç¥¹¥ê¡¼¥¬¤Î¸Å¹ë¥Ü¥ë¥·¥¢MG¤ËÆþÃÄ¡£2024Ç¯£±·î¤Ë¥È¥Ã¥×¥Á¡¼¥à¤Ø¾º³Ê¤·¡¢ºòµ¨¤Ï¥ê¡¼¥°Àï£¶»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¤·¤Æ¡¢£±¥´¡¼¥ë¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¤½¤ó¤Ê21ºÐ¤ÎÍ­Ë¾³ô¤ò¡¢Ã±¤Ê¤ëÉð¼Ô½¤¹Ô¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢