タレント井上咲楽さん（２５）タレントの井上咲楽さん（２５）は高校時代、仲間外れにされた経験がある。明るく元気なキャラクターに見えるが、実は「今も自己肯定感が低く、悩みを深めてしまう」という。悩みを日記にはき出し、気持ちを整理してきた。「うまくいかない時があっても、多面的な自分の一部だと受け入れて」とメッセージを送る。高１で芸能活動…一人で弁当を食べる日々実家は栃木県南東部の山奥にあり、４人姉