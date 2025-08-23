病棟内で入院中の子どもらに寄り添う医療用の「ファシリティードッグ」が兵庫県立こども病院（神戸市中央区）で２０２７年度にも導入される見通しとなった。病院がクラウドファンディング（ＣＦ）で費用を集めたところ、１１日間で目標額に達した。実現すれば、西日本の小児専門病院では初めてとなる。（神戸総局辻井花歩）添い寝など１００個の指示習得検査や手術に付き添ったり、寝ているベッドで添い寝をしたり……。ファ