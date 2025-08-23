戦争の過ちを繰り返さないためには、悲劇の記録と記憶を引き継ぐことが重要だ。ソ連に抑留された日本人の苦難を風化させてはならない。東京・千鳥ヶ淵の戦没者墓苑で２３日、日本の降伏表明後にソ連に抑留され、亡くなった人々を追悼する集会が開かれる。改めて犠牲者の冥福（めいふく）を祈りたい。ソ連は１９４５年８月９日に対日参戦し、２３日には独裁者スターリンが満州（現中国東北部）などから日本人５０万人を労働力