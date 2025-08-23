社会現象的な大ヒットとなっている映画「国宝」の興収が、邦画の実写作品で歴代第２位となったことが２２日、配給元の東宝から発表された。６月６日の公開から今月２１日までの７７日間で、観客動員７８２万９２３７人、興収１１０億１６３３万２８００円を突破。歴代興収ランキング（興行通信社調べ）では、邦画実写で「踊る大捜査線ＴＨＥＭＯＶＩＥ２レインボーブリッジを封鎖せよ！」（２００３年）の１７３億５千