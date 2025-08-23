【ワシントン共同】トランプ米大統領は22日、ロシアのウクライナ侵攻を巡り、和平合意に向けた進展があるかどうか「2週間」で見極めた上で、ロシアに対し「大規模な制裁か関税、その両方を実施するかどうかを決める」と述べた。