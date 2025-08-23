気象台は、午前4時46分に、大雨警報（土砂災害）を小平町に発表しました。また洪水警報を小平町に発表しました。【警報エリアを確認】【大雨警報】北海道・小平町に発表 23日04:46時点留萌地方では、23日昼前まで土砂災害に警戒してください。上川、留萌地方では、23日昼前まで河川の増水に警戒してください。【警報（発表中）と予報値】■士別市□洪水警報23日昼前にかけて警戒■幌加内町□洪水警報23日昼前にかけて警戒■小