佐世保競輪場のF2ミッドナイト「ウィンチケット杯」は2日目を終えた。ガールズ2Rに児玉碧衣（30＝福岡）が登場。田中月菜に外から厳しいマークを受け、いったんは自転車を引いたが、早めの踏み込みから先頭へ。藤原春陽が食らいついたが、1車身差振り切った。内容は完勝で、これで連勝だが「自転車に乗っていて、気持ちいい感じがあまりない。もうちょっとかな」。満足していない様子がありあり。決勝は気持ち良く勝って完全