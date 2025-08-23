松戸競輪開設75周年記念ナイターG3「燦燦（さんさん）ダイヤモンド滝澤正光杯」（優勝賞金600万円）が開幕する。初日は12R特選をメインに一次予選が行われる。特選は深谷知広―郡司浩平―岩本俊介―和田健太郎の4車で結束する南関ラインを中心に、昨年の当大会覇者・清水裕友らで熱戦が繰り広げられる。南関4車の番手郡司を信頼。地元の岩本、和田健まで付いたことで深谷の積極策が有力。番手で車間を空けて援護から抜け出して