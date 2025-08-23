■ダイヤモンドリーグ（DL）第14戦 ブリュッセル大会（日本時間23日、ベルギー・ブリュッセル）【一覧】9月13日開幕『東京2025世界陸上』日程＆出場選手陸上の世界最高峰シリーズ戦ダイヤモンドリーグの第14戦は日本時間の23日、ベルギーのブリュッセルで行われ、東京2025世界陸上代表の田中希実（25、New Balance）が女子5000mに出場、14分37秒19で9着に入った。2年前のDLブリュッセル大会で14分29秒18の日本記録をマークした田中