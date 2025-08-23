ＮＹ各市場４時台ダウ平均は８５３ドル高ナスダックはプラス圏での推移 NY株式22日（NY時間15:22）（日本時間04:22） ダウ平均45639.16（+853.66+1.91%） ナスダック21499.57（+399.26+1.89%） CME日経平均先物42965（大証終比：+395+0.92%） 欧州株式22日終値 英FT100 9321.40（+12.20+0.13%） 独DAX 24363.09（+69.75+0.29%） 仏CAC40 7969.69（+31.40+0.40%） 米国債利回り