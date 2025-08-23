◇主演ミュージカル「リトル・ゾンビガール〜ノノとショウと秘密の森〜」23日に開幕女優の熊谷彩春（いろは、25）が22日、東京・日生劇場で、きょう23日に開幕する主演ミュージカル「リトル・ゾンビガール〜ノノとショウと秘密の森〜」の通し稽古を行った。ゾンビの少女と人間の少年の交流を、NHK「みんなのうた」の楽曲で彩る作品。人里離れた森で暮らすゾンビの少女・ノノを演じる熊谷は「この作品を見て、一人でも多くの