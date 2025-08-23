女優の福本莉子（24）とFANTASTICSの八木勇征（28）が22日、都内でダブル主演映画「隣のステラ」（監督松本花奈）の初日舞台あいさつを行った。芸能人になった幼なじみを思い続ける普通の女子高生のラブストーリー。同名人気コミックが原作で、福本は「原作へのリスペクトを持って、熱い思いで一丸となって作り上げました。令和の王道のラブストーリーになりました」と自信の笑み。八木も「皆さんに届くのがうれしいし、SNSな