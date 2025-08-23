◇9月12日開幕のバレーボール世界選手権に向けた合宿を公開バレーボールの男子日本代表が22日、世界選手権（9月12日開幕、フィリピン）に向けた合宿を都内で公開した。アウトサイドヒッターの高橋藍（23＝サントリー）が髪色を黒からアッシュ系のベージュに変えてイメージチェンジしたことを告白。チームの顔として、1974年大会での銅メダル以来51年ぶりの表彰台を狙う。日本は13日の1次リーグ初戦でトルコと対戦する。アッ