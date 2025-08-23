ボートレース下関のミッドナイトボートレース6th「公営レーシングプレス杯」は3日目を迎える。注目は11Rだ。原田がスタートに集中して逃げる。中辻は伸ばして捲りは互角の狙い。清水は鋭く切り込み。出足のいい中里は差しに絞って。＜1＞原田篤志足は悪くはないけど平凡で威張れない。上と比べたらどうか。初日ドリームは椎名選手が伸びていた。1走目のカカリの悪さは解消。スタートは地元だし問題ない。＜2＞中里英夫