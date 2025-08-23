◇映画「蔵のある街」初日舞台あいさつプロフィギュアスケーターの高橋大輔さん（39）が22日、都内で初出演映画「蔵のある街」（監督平松恵美子）の初日舞台あいさつに出席した。映画の舞台となった岡山県倉敷市出身。撮影を通して成長したことを問われると「40手前で初めてのことでなかなかないこと。成長できていると思う」と手応えを口にした。今後の俳優活動については白紙であることを強調。「頭の中で出たいという思