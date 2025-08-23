【ニューヨーク共同】トランプ米大統領は22日、米国とカナダ、メキシコで共催されるサッカーの2026年ワールドカップ（W杯）の組み合わせ抽選会を12月5日に首都ワシントンのケネディ・センターで開くことを発表した。