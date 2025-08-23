中国西部の青海省で建設中の鉄道の橋が崩落し、これまでに12人が死亡、4人が行方不明です。中国国営テレビによりますと、日本時間の22日朝早く、青海省で建設中の橋のワイヤーロープが切れて崩落し、これまでに12人が死亡、4人が行方不明となっています。国営テレビは、現場は四川省と青海省を結ぶ高速鉄道の黄河にかかる橋の建設現場で、水面から130メートルの高さがあり、橋の全長は約1600メートルで8月に完成予定だったと伝えて