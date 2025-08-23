◆米大リーグロッキーズ５―９ドジャース（２１日、米コロラド州デンバー＝クアーズフィールド）ドジャース・大谷翔平投手（３１）は２１日（日本時間２２日）の敵地ロッキーズ戦を欠場し、宿敵パドレスとの天王山を前に休養に努めた。産休制度で４月１８、１９日（同１９、２０日）の敵地レンジャーズ戦２試合を欠場して以来、１２４日ぶりの欠場。チーム帯同中では、昨年５月２８日、敵地メッツ戦のダブルヘッダー２戦目以来