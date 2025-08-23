ドル円安値圏もみ合い、米利下げ期待受けてドル売り=ＮＹ為替 注目されたパウエル米FRB議長発言を受けてドル売りが強まり、ドル円は１４８円５０銭台から１４６円５８銭まで約２円のドル安円高となった。さすぎにＮＹ午後は下押しの勢いが抑えられているが、安値を付けた後の戻り局面で１４７円台を回復しきれないなど、ドル安圏推移が続いている。 先週の米生産者物価指数の強い伸びに加え、昨日の米ＰＭＩなどの注目指標