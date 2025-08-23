【新興国通貨】対中南米通貨でもドル安＝メキシコペソ ドルメキシコペソはパウエル発言を受けて18.72前後から18.57まで下げ、18.60前後での推移と、ややドル安。米国との金利差拡大期待もあって対メキシコペソなど中南米通貨に対してもドル安となっている。株高の動きからリスク警戒後退の新興国通貨買いが出やすい面もある。 対円では円高の勢いが強く、NY朝の7円95銭前後から7円88銭を付けた。 MXNJOY7.896