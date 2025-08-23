大相撲夏巡業が22日、福島市で行われ、同市出身の関脇・若隆景（30＝荒汐部屋）が秋場所（9月14日初日、東京・両国国技館）での大関獲りへ決意を新たにした。相撲を取る稽古は控えたが、子供との稽古の時間では5歳の長男に胸を出すなどリラックスムード。福島県勢144年ぶりの大関誕生を期待する声は日増しに高まり、木幡浩市長があいさつで「若隆景関の大関昇進をみんなで応援しましょう」と呼びかけると、大きな歓声が上がっ