日頃おとなしい愛犬がある晩激しく吠え出しました。翌日その理由が判明したのでご紹介します！ 夜に突然吠え出した愛犬 後日ご近所さんから「お手柄だったね」と褒められました。 【体験者：50代、筆者回答時期：2025年6月】 ※本記事は、執筆ライターが取材した実話です。ライターがヒヤリングした内容となっており、取材対象者の個人が特定されないよう固有名詞などに変更を加えながら構成しています