8月20日に神戸市中心部のマンションで住人の女性（24）が殺害された事件は、22日に東京都内で谷本将志容疑者（35）が逮捕され、急展開を迎えました。兵庫県警は23日（土）午前1時から、容疑者逮捕についての記者会見を行いました。谷本容疑者はナイフで女性を刺した行為は認めているものの、殺意を否認しているということです。また、谷本容疑者は犯行直後に、新神戸駅で新幹線に乗り、東京方面へ向かったとみられています。