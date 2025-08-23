アメリカのトランプ大統領に批判的なボルトン元補佐官の関係先をFBI＝連邦捜査局が家宅捜索しました。FBIは22日早朝、第1次トランプ政権で大統領補佐官で国家安全保障担当だったジョン・ボルトン氏のメリーランド州の自宅やワシントンの事務所の家宅捜索に入りました。容疑などは明らかにされていませんが、現地メディアはボルトン氏が「違法に機密情報を所持もしくは共有した」疑いがあると報じています。ボルトン氏は2019年にト