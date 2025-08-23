国連は、イスラエル軍が侵攻を続けるパレスチナ自治区ガザで、北部の都市などが「飢饉」に陥ったと発表しました。国連は22日、食料危機の程度を示す分析を発表し、北部ガザ市やその周辺で、5段階のうち最も深刻な「飢饉」に陥ったと明かしました。対象となるのは、ガザの全人口の4分の1にあたる50万人以上に及ぶということですが、来月末までにガザ中部や南部にも拡大するとも予測しています。ガザ市ではイスラエル軍が制圧に向け