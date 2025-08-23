アメリカのトランプ大統領は22日、連邦捜査局＝FBIが元大統領補佐官のジョン・ボルトン氏の自宅を家宅捜索したことについて記者から問われ、「彼が好きじゃない。低レベルな人間だ」などと述べました。トランプ大統領：家宅捜索については知らない。今朝テレビで見ただけだ。彼が好きじゃない。低レベルな人間だ。連邦捜査局＝FBIは22日、第1次トランプ政権で国家安全保障問題担当の大統領補佐官を務めたジョン・ボルトン氏の自宅