気象台は、午前3時3分に、洪水警報を士別市、幌加内町に発表しました。【警報エリアを確認】【洪水警報】北海道・士別市、幌加内町に発表 23日03:03時点上川地方では、23日昼前まで河川の増水に警戒してください。【警報（発表中）と予報値】■士別市□洪水警報【発表】23日昼前にかけて警戒■幌加内町□洪水警報【発表】23日昼前にかけて警戒