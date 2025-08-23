【ニューヨーク＝山本貴徳】カナダのカーニー首相は２２日、首都オタワでの記者会見で、自由貿易協定「米国・メキシコ・カナダ協定（ＵＳＭＣＡ）」の対象となる米国製品への関税を、９月１日までに撤廃すると発表した。カナダは現在、米国との間で経済・安全保障に関する包括的な交渉を進めているが、合意には至っていない。譲歩する姿勢を打ち出すことで、交渉を前進させる狙いがある。ただ、米国製の自動車や鉄鋼、アルミ