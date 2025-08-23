アメリカメディアはFBI＝連邦捜査局が第一次トランプ政権のボルトン元大統領補佐官の自宅と事務所を捜索したと報じました。機密情報の扱いに関する捜査の一環だとしています。AP通信などによりますと、FBIは22日、ボルトン元大統領補佐官のメリーランド州の自宅とワシントン市内の事務所を捜索したということです。ボルトン氏は第一次トランプ政権で国家安全保障担当の大統領補佐官を務めていましたが、イランや北朝鮮などの政策を