ロシアのラブロフ外相はプーチン大統領とウクライナのゼレンスキー大統領との首脳会談について「予定はない」と発言しました。ロシアのラブロフ外相はアメリカのNBCテレビが22日に報じたインタビューで、ウクライナとの首脳会談について「予定されていない」と述べ、「プーチン大統領は首脳会談の議題が整えばゼレンスキー大統領と会う用意があるが、議題は全く整っていない」と強調しました。ラブロフ氏はこれまでも「最大限の準