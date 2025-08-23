国連は、イスラエル軍の攻撃が続くパレスチナ自治区ガザで、食料不足の最も深刻な「飢饉（ききん）」が確認されたと発表しました。子どもを中心に命の危機が急速に拡大していると警鐘を鳴らしています。「飢饉」は、食料不足の程度を表す国際的な指標の中で最も深刻な段階を示します。国連のWHO（世界保健機関）などは22日、ガザ地区ではすでに50万人以上が飢饉に陥り、飢餓関連死や急性栄養失調が急増していると指摘しています。